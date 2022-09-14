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Головна Економіка Росія тихо визнає втрати, завдані економіці західними санкціями та війною в Україні, - Bloomberg

Росія тихо визнає втрати, завдані економіці західними санкціями та війною в Україні, - Bloomberg

14 вересня, 2022 середа
21:34
Економіка санкції проти Росії

Згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій

Про це повідомляє Bloomberg.

Оцінка збитків, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також $300 млрд валютних резервів, "заморожених" країнами Заходу, була включена до презентації для наради високого рівня у Кремлі.

За інформацією Bloomberg, у презентації також вказано збитки фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектору, які потрапили під санкції, відключення служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Автори документа звітують про те, що інструменти, включаючи деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, "практично зникли".

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  • За оцінками Bloomberg  у серпні, вторгнення в Україну повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу.
  • Станом на 11 червня ми писали, що російська економіка скоротиться на 15% цього року і 3% у 2023 році через західні санкції й "відтік" кадрів та компаній.

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санкції проти Росії
війна з Росією
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