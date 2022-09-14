Росія тихо визнає втрати, завдані економіці західними санкціями та війною в Україні, - Bloomberg
Згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій
Про це повідомляє Bloomberg.
Оцінка збитків, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також $300 млрд валютних резервів, "заморожених" країнами Заходу, була включена до презентації для наради високого рівня у Кремлі.
За інформацією Bloomberg, у презентації також вказано збитки фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектору, які потрапили під санкції, відключення служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Автори документа звітують про те, що інструменти, включаючи деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, "практично зникли".
Читайте також: Абрамович, санкції і втрати Росії
- За оцінками Bloomberg у серпні, вторгнення в Україну повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу.
- Станом на 11 червня ми писали, що російська економіка скоротиться на 15% цього року і 3% у 2023 році через західні санкції й "відтік" кадрів та компаній.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе