Росія тихо визнає втрати, завдані економіці західними санкціями та війною в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Оцінка збитків, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також $300 млрд валютних резервів, "заморожених" країнами Заходу, була включена до презентації для наради високого рівня у Кремлі.

За інформацією Bloomberg, у презентації також вказано збитки фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектору, які потрапили під санкції, відключення служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Автори документа звітують про те, що інструменти, включаючи деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, "практично зникли".

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За оцінками Bloomberg у серпні, вторгнення в Україну повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу.

Станом на 11 червня ми писали, що російська економіка скоротиться на 15% цього року і 3% у 2023 році через західні санкції й "відтік" кадрів та компаній.

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