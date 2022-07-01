Росія — це країна, яка ненавидить навколишній світ, - Подоляк
Радник глави ОПУ навів аналогію для РФ з людиною-гопником. Якщо вона відчуває опір, на неї дивляться з огидою всі навколо, вона починає панікувати й використовувати найбільш демонстративні форми прояву своєї ненависті
Про це Михайло Подоляк заявив під час телемарафону FREEДОМ.
"Насправді це країна, яка ненавидить навколишній світ. Візьміть таке саме пропите обличчя, яке п'є з горла горілку, щербато посміхається, бо на стоматологію грошей не вистачає. Ця особа і є реальна культура Російської Федерації. Тому і мислення там таке", - додав він.
Подоляк наголосив, що Росія показала свою неефективність з точки зору захоплення України, зазнала репутаційних втрат. Тепер росіяни демонструють свою озлобленість, атакуючи мирних жителів.
"Думали, що весь світ буде стояти на колінах, у них будуть тремтіти ноги, Україна швиденько зламається... Сьогодні все йде іншим шляхом. Україна виглядає вкрай ефективно з точки зору управління військовим процесом як таким. Зрозуміло, що у нас жертви, зрозуміло, що багато проблем, не вистачає військових ресурсів, тому що ми перш за все не експансіоністська держава, а все-таки Росія виглядає на тлі України дуже мізерно в репутаційному плані. На глобальних ринках до Росії ставляться з крайньою зневагою. Навіть на засіданні G7 це було підкреслено демонстративно: подивіться на цього напівоголеного мачо, подивіться на нього, це огидний персонаж в людській історії й це викликає озлоблення. А що коли людина малоінтелектуальна, як вона проявляє свою злість? Починає бити по найбільш незахищеним верствам населення. Бере крилату ракету, тому що може собі дозволити", - заявив Подоляк.
- 1 липня росіяни завдали ракетного удару по Сергіївці на Одещині: кількість загиблих зросла до 21.
- Того ж дня стало відомо, що Росія розпочала мобілізацію у Владивостоці і Сергєєвці.
- Дипломат Огризко в ефірі Еспресо назвав два можливих сценарії щодо подальшої долі Росії: знищення військово-промислового комплексу, перетворення на низку безʼядерних держав.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе