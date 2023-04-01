Росія утримує в Чорному морі три ракетоносії, їхній залп - до 20 "калібрів",- Гуменюк

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Шторм в морі вщух і корабельне угруповання ворога нарощується, зокрема збільшилась кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії - два надводні і один підводний. У такому випадку сумарний залп "Калібрів" може сягати 20 і вірогідність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока", - сказала вона.

За словами речниці, активність ворожої авіації наразі низька, однак ситуація може змінюватись.