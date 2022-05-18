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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня

Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня

18 травня, 2022 середа
23:15
війна з Росією Бахмут, зруйнована багатоповерхівка

За день 18 травня російські загарбники вбили 10 мирних мешканців Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані і 3 у Бахмуті. Серед загиблих 2 дитини: 1 у Лимані і 1 Бахмуті. Ще семеро людей дістали поранення", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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Донецька область
злочини
російська агресія
Донеччина
загарбники
окупанти
війна
Павло Кириленко
звіти
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