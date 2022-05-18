Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня
За день 18 травня російські загарбники вбили 10 мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані і 3 у Бахмуті. Серед загиблих 2 дитини: 1 у Лимані і 1 Бахмуті. Ще семеро людей дістали поранення", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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