Росія вдарила по звільнених населених пунктах Бериславського району дроном-камікадзе

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, а також дрони-розвідники. По нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району, на правому березі Дніпра, ворог застосував дрон-камікадзе типу Shahed-136 по Шевченківці. Завдав ракетний удар С-300 по Нововоскресенському. Без людських втрат", - йдеться у зведенні.

Російський агресор збільшив корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі до 10 одиниць. У флоті задіяно 3 надводних ракетоносії, які споряджені 24 крилатими ракетами "Калібр".

"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам’ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте не перевірену", - пишуть у "Півдні".

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