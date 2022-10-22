Росія вдарила по звільнених населених пунктах Бериславського району дроном-камікадзе
У п'ятницю, 22 жовтня, російський агресор задіяв дрон-камікадзе для удару по звільнених населених пунктах Бериславського району
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, а також дрони-розвідники. По нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району, на правому березі Дніпра, ворог застосував дрон-камікадзе типу Shahed-136 по Шевченківці. Завдав ракетний удар С-300 по Нововоскресенському. Без людських втрат", - йдеться у зведенні.
Російський агресор збільшив корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі до 10 одиниць. У флоті задіяно 3 надводних ракетоносії, які споряджені 24 крилатими ракетами "Калібр".
"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам’ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте не перевірену", - пишуть у "Півдні".
- 22 жовтня в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації.
- На Херсонщині українська артилерія знищила 3 склади окупантів, які були розташовані у Бериславському районі.
- Авіація ЗСУ вдарила по позиціях ППО окупантів у Каховському районі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе