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Війна з Росією: хроніка
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Росія вдарила по звільнених населених пунктах Бериславського району дроном-камікадзе

22 жовтня, 2022 субота
05:21
війна з Росією Дрон Shahed-136

У п'ятницю, 22 жовтня, російський агресор задіяв дрон-камікадзе для удару по звільнених населених пунктах Бериславського району

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, а також дрони-розвідники. По нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району, на правому березі Дніпра, ворог застосував дрон-камікадзе типу Shahed-136 по Шевченківці. Завдав ракетний удар С-300 по Нововоскресенському. Без людських втрат", - йдеться у зведенні.

Російський агресор збільшив корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі до 10 одиниць. У флоті задіяно 3 надводних ракетоносії, які споряджені 24 крилатими ракетами "Калібр".

"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам’ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте не перевірену", - пишуть у "Півдні".

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