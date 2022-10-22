Українська авіація обстріляла позиції ППО росіян біля Каховки

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 21 жовтня, авіація ЗСУ завдала 10 ударів по скупченню техніки й опорних пунктах РФ у Бериславському і Баштанському районах. Постраждали позиції ППО у Каховському районі.

"Нову Кам’янку і Трифонівку ворог атакував гелікоптерами тричі, ще 5 гелікоптерних ударів наніс по позиціях наших військ, двічі задіяв штурмову авіацію. Але один зі штурмовиків уражено нашим зенітним ракетним підрозділом", - додали у "Півдні".

Українські зенітники збили російський безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

22 жовтня в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації.

На Херсонщині українська артилерія знищила 3 склади окупантів, які були розташовані у Бериславському районі.

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