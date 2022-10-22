Українська авіація обстріляла позиції ППО росіян біля Каховки
На Херсонщині авіація ЗСУ вдарила по позиціях ППО окупантів у Каховському районі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 21 жовтня, авіація ЗСУ завдала 10 ударів по скупченню техніки й опорних пунктах РФ у Бериславському і Баштанському районах. Постраждали позиції ППО у Каховському районі.
"Нову Кам’янку і Трифонівку ворог атакував гелікоптерами тричі, ще 5 гелікоптерних ударів наніс по позиціях наших військ, двічі задіяв штурмову авіацію. Але один зі штурмовиків уражено нашим зенітним ракетним підрозділом", - додали у "Півдні".
Українські зенітники збили російський безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".
- 22 жовтня в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації.
- На Херсонщині українська артилерія знищила 3 склади окупантів, які були розташовані у Бериславському районі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе