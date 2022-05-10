Росія вичерпала більшу частину запасів високоточної зброї, - Пентагон

Про це повідомляє The New York Times.

За оцінками Пентагону, Росія в ході війни проти України вичерпала більшу частину запасів високоточної зброї.

У міноборони США зазначили, що росіяни використовують проти України керовані крилаті ракети Х-101, балістичні ракети малої та середньої дальності "Точка" та "Іскандер", крилаті ракети "Калібр", що запускаються з військових кораблів.

Співрозмовники у Пентагоні зауважили, що попри наявність високоточної зброї, Росія не змогла досягти переваги в повітрі над українською авіацією. Російські пілоти почасти не можуть швидко виявити та вразити цілі на землі. Вони здатні влучати лише по нерухомих цілях. Крім цього, балістичні та крилаті ракети часто виходять з ладу або неточні.

За даними Пентагону, з 24 лютого до 2 травня Росія завдала по території України понад 2100 ударів високоточною зброєю.

9 травня британська розвідка повідомила, що у Росії вичерпуються запаси високоточних боєприпасів, тому вона намагатиметься замінити втрачене високоточне озброєння старими запасами.

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