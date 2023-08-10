Про це заявив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, інформує ТАСС.

Він зазначив, що умови російської сторони щодо відновлення зернової угоди, укладеної в липні минулого року за посередництва Туреччини та ООН, залишилися незмінними. При цьому про відновлення поставок аміакопроводом Тольятті - Одеса, підкреслив дипломат, вже не йдеться.

"Наша позиція залишається незмінною, тобто спочатку вирішення системних завдань: перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT, відновлення поставок запчастин, налагодження транспортної логістики та страхування, відновлення доступу російських компаній до своїх закордонних активів (мова про аміакопровод Тольятті - Одеса вже, на жаль, не йдеться )», - повідомив Галузін агентству.

Дипломат також сказав, що причиною виходу Росії із зернової угоди стало використання Україною морського гуманітарного коридору у військових цілях.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.