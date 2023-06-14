Про це йдеться у звіті ООН.

Так, у документі, опублікованому комітетом із санкцій ООН, йдеться, що Росія почала відправляти нафтопродукти до Північної Кореї у грудні 2022 року, що продовжилося й у 2023 році. За цей період РФ поставила до КНДР близько 67 тис. барелів нафти.

У звіті не уточнюється, яким шляхом росіяни постачали нафту до Північної Кореї.

Натомість, як пише Bloomberg, відновлення поставок нафти відбувається на тлі пожвавлення співпраці між давніми партнерами в останні місяці, що викликає занепокоєння, що обидві країни можуть ухилятися від санкцій у партнерстві, яке допомагає економіці Північної Кореї направляти зброю російському диктатору Володимиру Путіну для його війни в Україні.

Судячи з супутникових знімків, опублікованих вебсайтом 38 North, Росія та Північна Корея, очевидно, відновили торгівлю єдиною залізницею наприкінці минулого року. Зв’язок було закрито в лютому 2020 року, коли Кім Чен Ин закрив свої кордони від нової загрози COVID-19, зазначає видання.

Північній Кореї дозволено імпортувати 500 тис. барелів нафти на рік, відповідно до режиму санкцій ООН. Але КНДР знайшла способи обійти ці обмеження, наприклад, використовуючи перевалку товарів із корабля на корабель у відкритому морі.

США стверджують, що співпраця між країнами також охоплює відправку зброї з Пхеньяна, щоб допомогти Кремлю у війні в Україні. Обсяги постачання військової техніки Москві можуть зростати.

Режим Кім Чен Ина володіє зброєю у надлишку, особливо артилерією радянських часів, яка застосовується на передовій в Україні. Північна Корея має, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, арсенал із понад 21 600 артилерійських снарядів.

Хоча адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що зброя не сильно змінить поле бою в Україні, її продаж відкриє потік доходу для північнокорейської держави, ізольованої від більшої частини світової торгівлі. Будь-який продаж зброї означатиме зміну ролей між сусідами, оскільки Північна Корея десятиліттями покладалася на зброю від свого колишнього благодійника, Радянського Союзу. Пхеньяну, згідно з резолюціями ООН, заборонено продавати зброю протягом 15 років. Водночас за даними американської військової розвідки, країна все ще продає зброю таким країнам, як Іран, Сирія та Уганда, додають журналісти.

Санкції проти КНДР

Ще у 2006 року Рада Безпеки ООН ухвалила дев’ять резолюцій щодо Північної Кореї, спрямованих на обмеження її військового потенціалу, зокрема ракетно-ядерних програм. Документ вимагав від північнокорейського керівництва припинити ядерні випробування та заборонила експорт до Північної Кореї низки найменувань військової техніки, а також предметів розкоші.

У травні 2023 року КНДР заявила про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник у період із 31 травня по 11 червня. Натомість у США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкції, які не дозволяють КНДР використати технології балістичних ракет. Вже 31 травня повідомлялося про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу. Пуск видався невдалим.

На це міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що "небезпечні й дестабілізаційні ядерні та ракетні програми Північної Кореї загрожують миру і стабільності в регіоні". А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зауважив, що будь-який запуск Пхеньяном балістичних ракет порушує резолюції Ради Безпеки.

На що сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон відповіла, що критика запуску є "самосуперечливою", оскільки США та інші країни вже запустили "тисячі супутників".