Спроби запуску КНДР супутника-шпигуна: США закликали до засідання Радбезу ООН
Сполучені Штати планують скликати засідання Ради Безпеки ООН у п'ятницю, щоб обговорити спробу Північної Кореї запустити супутник цього тижня
Про це повідомила агенція Reuters.
Зазначається, що у середу була спроба Північної Кореї запустити свій перший супутник-шпигун у космос, але він закінчився невдачею, коли ракета-носій і корисне навантаження впали в море.
Вашингтон засудив запуск, заявивши, що він використовував технологію балістичних ракет в порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН і ризикує дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні й за його межами.
Нейт Еванс, речник місії США в ООН, заявив, що Сполучені Штати закликали до відкритого засідання з приводу запуску, що означає, що його перебіг буде транслюватися в прямому етері.
Інший дипломат ООН повідомив, що заклик був зроблений спільно з Албанією, Еквадором, Францією, Японією, Мальтою і Великобританією.
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Після невдалого запуску Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що її країна незабаром виведе на орбіту військовий супутник-шпигун, і пообіцяла, що Пхеньян збільшить свої можливості військового спостереження.
Також зазначається, що виступаючи в Токіо в четвер, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "небезпечні й дестабілізаційні ядерні та ракетні програми Північної Кореї загрожують миру і стабільності в регіоні".
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що будь-який запуск Пхеньяном балістичних ракет порушує резолюції Ради Безпеки, повідомила його прессекретар.
У своїй заяві Кім Йо Чжон сказала, що критика запуску є "самосуперечливою", оскільки США та інші країни вже запустили "тисячі супутників".
- 17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни.
- У США 18 травня відреагували на дії КНДР та заявили, що запуск супутника порушить низку міжнародних санкцій, що забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.
- 25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників.
- 29 травня повідомлялося, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.
- Північна Корея заявила у вівторок, 30 травня, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу.
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