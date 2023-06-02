Про це повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що у середу була спроба Північної Кореї запустити свій перший супутник-шпигун у космос, але він закінчився невдачею, коли ракета-носій і корисне навантаження впали в море.

Вашингтон засудив запуск, заявивши, що він використовував технологію балістичних ракет в порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН і ризикує дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні й за його межами.

Нейт Еванс, речник місії США в ООН, заявив, що Сполучені Штати закликали до відкритого засідання з приводу запуску, що означає, що його перебіг буде транслюватися в прямому етері.

Інший дипломат ООН повідомив, що заклик був зроблений спільно з Албанією, Еквадором, Францією, Японією, Мальтою і Великобританією.

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Після невдалого запуску Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що її країна незабаром виведе на орбіту військовий супутник-шпигун, і пообіцяла, що Пхеньян збільшить свої можливості військового спостереження.

Також зазначається, що виступаючи в Токіо в четвер, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "небезпечні й дестабілізаційні ядерні та ракетні програми Північної Кореї загрожують миру і стабільності в регіоні".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що будь-який запуск Пхеньяном балістичних ракет порушує резолюції Ради Безпеки, повідомила його прессекретар.

У своїй заяві Кім Йо Чжон сказала, що критика запуску є "самосуперечливою", оскільки США та інші країни вже запустили "тисячі супутників".