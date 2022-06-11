Росія відповіла погрозами на бажання Польщі збільшити контингент НАТО

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Зрозуміло, ми не можемо і не будемо байдуже спостерігати за нарощуванням натівського угруповання в Польщі. Відповідь, як завжди, буде пропорційною й адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - заявив директор третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Тяпкін.

Він зазначив, що ще до 2014 року уряди Польщі все більш наполегливо домагалися зміцнення східного флангу НАТО і розміщення натівських контингентів на своїй території.

Крім того, Тяпкін додав, що відносини між РФ і Польщею нині найнапруженіші в історії, однак Росія "не буде ініціатором" потенційного розриву дипвідносин чи зниження їхнього рівня.

21 травня уряд Польщі заявив про готовність побудувати бази для постійного розміщення сил Північноатлантичного альянсу.

8 червня керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський натякнув про плани розширення РФ до кордонів Російської імперії з можливою окупацією Польщі та Фінляндії. Присутні в залі відреагували на заяву помічника Володимира Путіна про подальше розширення території країни-агресора аплодисментами.

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