Росія відправила на тимчасово окупований Південь нові групи ФСБ. Шукатимуть українське підпілля

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупований Південь прибули нові групи ФСБ для пошуків українського підпілля. Російські спецслужби почали полювання на партизанів. Для цього на ТОТ створили так звані тимчасові оперативні групи (ТОГ, рос ВОГ) для їх пошуку. До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб", - пишуть у Центрі.

ФСБ займатиметься радіоелектронною розвідкою, прослуховуванням розмов, слідкуванням за інтернет-трафіком й глушінням сигналів під час руху військової техніки РФ.

"Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку. Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ це життя", - наголошують у повідомленні.

8 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що російські терористи-кадирівці покинули територію Запорізької атомної електростанції

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb