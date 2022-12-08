Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Незабаром на ЗАЕС має приїхати комісія МАГАТЕ, тому її залишили кадировці. Росіяни вчергове хочуть влаштувати імпровізоване шоу перед комісією, тому вже зараз вивезли найодіозніших її “захисників”. Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки", - пишуть у Центрі.

На Запорізькій АЕС також помітили одного з головних пропагандистів РФ Володимира Соловйова.

"Йому поставили завдання прокомунікувати можливий відступ росіян зі станції", - додали у Центрі національного спротиву.

31 жовтня російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

2 листопада стало відомо, що окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

Крім того, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів.

2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

7 грудня російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.

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