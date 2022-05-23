Росія використовує білоруські летовища для завдання ракетних ударів по Україні, - військовий експерт Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Білорусь в альянсі з Росією намагаються створити бачення певної загрози з боку білоруського кордону
Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Цей процес триває вже кілька тижнів. Генеральний штаб та експерти пов'язують це з тим, що Білорусь в альянсі з Росією намагаються створити бачення певної загрози, аби унеможливити перекидання наших підрозділів у найбільш актуальні ділянки фронту. Я більш бачу загрозу з боку Білорусі у використанні їхніх летовищ для російських літаків. Для завдання ракетних ударів та використання ракетного озброєння, яке може бути застосовано з території Білорусі. Ці загрози дійсно зберігаються й вони є значно вищими ніж використання сухопутних сил, десантних сил Білорусі та Росії з території Білорусі", - наголосив Згурець.
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