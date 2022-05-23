Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Цей процес триває вже кілька тижнів. Генеральний штаб та експерти пов'язують це з тим, що Білорусь в альянсі з Росією намагаються створити бачення певної загрози, аби унеможливити перекидання наших підрозділів у найбільш актуальні ділянки фронту. Я більш бачу загрозу з боку Білорусі у використанні їхніх летовищ для російських літаків. Для завдання ракетних ударів та використання ракетного озброєння, яке може бути застосовано з території Білорусі. Ці загрози дійсно зберігаються й вони є значно вищими ніж використання сухопутних сил, десантних сил Білорусі та Росії з території Білорусі", - наголосив Згурець.

У неділю, самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, прибув до Сочі на зустріч з керівником Російської Федерації Володимиром Путіним

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