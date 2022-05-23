English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія використовує білоруські летовища для завдання ракетних ударів по Україні, - військовий експерт Згурець
Ексклюзив

Росія використовує білоруські летовища для завдання ракетних ударів по Україні, - військовий експерт Згурець

23 травня, 2022 понедiлок
12:39
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Білорусь в альянсі з Росією намагаються створити бачення певної загрози з боку білоруського кордону

Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Цей процес триває вже кілька тижнів. Генеральний штаб та експерти пов'язують це з тим, що Білорусь в альянсі з Росією намагаються створити бачення певної загрози, аби унеможливити перекидання наших підрозділів у найбільш актуальні ділянки фронту. Я більш бачу загрозу з боку Білорусі у використанні їхніх летовищ для російських літаків. Для завдання ракетних ударів та використання ракетного озброєння, яке може бути застосовано з території Білорусі. Ці загрози дійсно зберігаються й вони є значно вищими ніж використання сухопутних сил, десантних сил Білорусі та Росії з території Білорусі", - наголосив Згурець.

  • У неділю, самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, прибув до Сочі на зустріч з керівником Російської Федерації Володимиром Путіним
  • У Білорусі поховали окупантів, які підписали контракти з російськими приватними військовими компаніями й воювали проти України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
знищена техніка російськх окупантів
22 травня, 2022 неділя
Українські артилеристи показали, як прицільно знищили "піоном" російський паливозаправник і декілька бронемашин
22 травня, 2022 неділя
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
Кирило та Онуфрій
21 травня, 2022 субота
УПЦ МП збирається унезалежнитись від РПЦ. Онуфрій особисто ображений на Кирила, - ЗМІ
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.54
    Купівля 33.54
    Продаж 35.41
  • EUR
    Купівля 35.01
    Продаж 37.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
23 травня
13:13
кадирівці
У Маріуполі кадировці патрулюють вулиці, затримують і катують людей, - радник мера
13:10
Російського військового Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя
13:04
Українці можуть одночасно оформити ІD-картку та закордонний паспорт: куди звертатися
12:59
окупанти
Оприлюднено імена 166 російських командирів, які віддають злочинні накази в Україні
12:49
Ексклюзив
окупанти
Хлопчики, які їдуть вбивати
12:47
Офіс генпрокурора
Передавав РФ дані про ЗСУ, Нацгвардію і наслідки обстрілів: у Бахмуті викрили спільника окупантів
12:43
Ексклюзив
Байден і Сі Цзіньпін
Заявою щодо Тайваню Байден попереджує не тільки Китай, а й Путіна, - Огризко
12:39
Зеленський
Зеленський підписав закон про конфіскацію активів осіб, які підтримують агресію РФ
12:35
Денис Пушилін
Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі
12:34
Буковинець налагодив схему переправляння чоловіків призовного віку за кордон за 10 тис. євро
12:21
путін
На карнавалі в Болгарії Путіна показали в гамівній сорочці та з ядерними ракетами
12:05
США та Китай
Китай відреагував на слова Байдена про готовність застосувати військову силу на Тайвані
11:59
потяги Укрзалізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки пасажирських потягів
11:57
На Луганщині окупанти пошкодили газопровід, Донеччина може залишитися без газу, - Гайдай
11:36
російські війська окупанти
Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини
11:19
Окупанти обстріляли Миколаївщину: 11 людей зазнали поранень
11:02
Газпром
Польща достроково розірвала угоду на постачання газу з Росії, яка діяла з 1993 року
10:57
Окупанти обстрілюють Авдіївку
Поранили трьох цивільних, пошкодили 20 будинків і дитсадок: окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії та авіації
10:39
"На їх руках тисячі вбитих": мерія Маріуполя назвала колаборантів із ОПЗЖ, які коригували обстріли міста
10:21
Джо Байден
Байден заявив, що США застосують військову силу в разі вторгнення Китаю до Тайваню
10:18
Запоріжжя
Окупанти обстріляли Новояковлівку на Запоріжжі: пошкоджено десятки будинків й дитсадок
10:00
У Маріуполі РФ видає кадри знищення своєї армії за власні "досягнення"
09:54
Посольство США в Україні
США планують відправити до України спецпризначенців для охорони посольства у Києві, - WSJ
09:46
трамвай
У Києві відновили рух трамваїв до Пущі-Водиці та тролейбусів до Майдану Незалежності
09:40
втрати окупантів
Протягом трьох місяців РФ, імовірно, зазнала таких самих втрат, як і СРСР у Афганістані за 9 років, - британська розвідка
09:29
обстріл
Окупанти цілу ніч гатили ракетами й із артустановок обстрілювали околиці Сумщини з території РФ, пошкоджено житлові будинки
09:27
Ексклюзив
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Луганщина - це форпост, який стримує навалу російської армії, - Гайдай
09:11
втрати окупантів
Близько 29,2 тис. окупантів, 1293 танки й 476 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
09:01
Мілан - чемпіон Італії 2021/22
"Мілан" після тривалої перерви повернув собі титул чемпіона Італії
08:50
вбивство діти війна
Вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до 431
08:42
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко зіграв останній матч з "Вест Гем"
08:39
крейсер "Адмірал Макаров"
В акваторію Чорного моря увійшов російський фрегат "Адмірал Макаров"
08:31
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів"
08:25
Олександр Зінченко
Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії та не стримав сліз після нагородження
08:19
На Луганщині окупанти обстріляли понад 70 будинків за добу: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень
08:09
Маріуполь
Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, загроза епідемії перетворюється на реальність, - радник мера
07:53
авіаудар житомирщина
На Житомирщині зняли документальний фільм про окуповані росіянами села
07:33
літак рф
Ворог збільшив інтенсивність застосування авіації, намагається втримати рубежі на Харківщині та готується до оборони на Півдні, - Генштаб ЗСУ
07:28
Ентоні Блінкен
Блінкен і голова МЗС Франції обговорили підтримку України
07:00
Едгар Рінкевічіс
Розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні, - очільник МЗС Латвії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV