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Росія використовує в Україні сирійський досвід "гуманітарних" коридорів, - британська розвідка

18 червня, 2022 субота
10:01
війна з Росією окупанти

Російські окупанти використовують в Україні сирійський досвід з гуманітарними коридорами, які вони використовують для депортації населення та впливу на ситуацію на фронті

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

За даними британської розвідки, з 14 червня окупанти стверджують, що намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватися із Сєверодонецька. 

"Росія вже діяла подібним чином в Україні та Сирії, де також використовувала односторонньо оголошені "гуманітарні" коридори, як механізм для маніпулювання простором бою та примусового переміщення населення", - заявили у розвідці. 

Там припускають, що українські мирні жителі, які перебувають у пастці в Сєверодонецьку, ймовірно, будуть з недовірою ставитися до використання запропонованого коридору. 

"Можливості покинути місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут веде їх до міста Сватове, глибше всередині окупованої РФ території. Якщо мирні жителі, що потрапили в пастку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни не будуть робити різниці між ними та українськими військовими", - попередили у британській розвідці.  

  • 15 червня повідомлялося, що російська пропаганда поширює фейк про те, що ЗСУ використовують цивільних на заводі "Азот" у Сєверодонецьку, як живий щит. 

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Росія
Сирія
евакуація
мирні жителі
Севєродонецьк
гуманітарні коридори
воєнні злочини Росії
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