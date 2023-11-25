Окупанти крадуть українських дітей, "всиновлюють" і міняють не лише прізвища, а й імена, і по батькові, і місце народження — щоб дитину вже ніколи не змогли знайти ні родичі, що евакуювались до України, ні держава, ні міжнародні структури. І щоб сама дитина не знала, як виросте, хто вона і звідки.

Вони цим ще й хваляться: голова партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов і його нова жінка Інна Варламова у вересні 2022 загребли дівчинку з Херсона, з обласної лікарні (дитину лікували від бронхіту). Красти дитину допомагала помічниця Миронова Яна Лантратова.

10-місячне немовля було Маргаритою Прокопенко. За три місяці, в грудні 2022, стало офіційно "Маріной Сєрґєєвной Міроновой", народженою не в Херсоні, а в підмосковному Подольську. Відповідні органи РФ без проблем поміняли в документах все.

Заодно окупанти вкрали з лікарні й 2-річного Іллю Влащенка. Йому нове свідоцтво про народження виправили вже через рік, у вересні 2023, він досі в Московській області десь. Обох дітей нібито "повезли до Москви на обслідування" - і вони, фактично, зникли.

Так, це міжнародно визнаний злочин. Так, вони підуть під трибунал. Але як же складно буде розшукати всіх вкрадених наших дітей! Старшенькі хоч щось пам'ятатимуть з українського минулого, з війни та перевезення. Вкрадені немовлятами щиро вважатимуть себе росіянами.

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Тобто, крім витрат на розмінування, нам доведеться звертатись до міжнародної спільноти по фінансування витрат на роботу детективів і пошукових команд по всій Росії (дітей крадуть і вивозять і в Сибір, і в Примор'я).

Історія Маргарити та Іллі випливла завдяки проєкту "Важные истории", там знайшли й документи. Але ще тисячі (десятки тисяч?) дітей вкрали майже безслідно. І з цим нам доведеться розбиратись.

Якщо іноземні фахівці кажуть, що СБУ вже працює крутіше від Моссаду, то і "команди відплати" мають бути теж крутішими. Плата за викрадення дітей має бути дуже високою для всіх причетних, всіх залучених до викрадення, оформлення документів, "всиновлення"...

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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