Росія вивела свої об'єкти з-під дії Договору про скорочення стратегічної наступальної зброї

Про це повідомляє МЗС Росії.

У повідомленні сказано, що Російська Федерація змушена піти на такі заходи через "вперте прагнення Вашингтона досягти перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують нинішні реалії".

Зокрема, у МЗС Росії такими реаліями вважають "ухвалені з подачі Вашингтона антиросійські односторонні обмежувальні заходи між Росією та США", зокрема припинення нормального авіасполучення. "Повітряний простір держав, які є союзниками і партнерами США, закритий для російських літаків, які доставляли російські інспекційні групи у пункти в'їзду на американській території".

Додатковими труднощами, на думку дипломатичного відомства Росії, є "інспіровані Вашингтоном антиросійські односторонні обмежувальні дії — візовий режим в транзитних країнах".

"Вважаємо, що у поточних обставинах сторонам варто відмовитися від заздалегідь непродуктивних спроб штучно формувати відновлення інспекційної діяльності у рамках ДСНО, і сфокусувати увагу на ретельному вивченні всіх проблем у цій сфері, успішне врегулювання яких дозволило б у короткі терміни повернутися до повноформатного застосування всіх верифікаційних механізмів Договору", - сказано у заяві МЗС РФ.

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