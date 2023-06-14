Росія вивела в Чорне море два ракетоносії з 16 "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Ракетоносії в Чорному морі споряджено 16 "калібрами".

Згідно з повідомленням, на бойовому чергуванні в Азовському морі перебуває один російський корабель, а в Середземному морі – 8 кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.

Фото: пресслужба ВМС

13 червня всі ворожі ракетоносії перебували в пунктах базування.