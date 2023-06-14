Росія вивела в Чорне море два ракетоносії з 16 "калібрами"
Станом на 14 червня росіяни утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі шість кораблів, серед них два носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Ракетоносії в Чорному морі споряджено 16 "калібрами".
Згідно з повідомленням, на бойовому чергуванні в Азовському морі перебуває один російський корабель, а в Середземному морі – 8 кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.
Фото: пресслужба ВМСВарто зазначити, що 13 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк казала, що російська армія під час масованих ракетних атак почала рідше застосовувати ракети "Калібр". Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і розосередження нашої ППО.
- 13 червня всі ворожі ракетоносії перебували в пунктах базування.
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