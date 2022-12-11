Росія вивела з Чорного моря усі носії з "калібрами"
У Середземному морі кількість бойових кораблів РФ з крилатими ракетами залишається без змін упродовж кількох останніх днів
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Станом на 11 грудня у Чорному морі на бойовому чергування перебуває 8 ворожи кораблів РФ. В Азовському морі окупанти продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Найбільше ворожих ракетоносіїв у залишається у Середземному морі. Загалом там зосереджено 9 кораблів, з яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" із загальним залпом 7 ракет.
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 15 суден, з них 5 суден рухалися з протоки Босфор. Прохід до Чорного моря виконали 38 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) та вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- 8 грудня з одеських портів відправилися ще три судна з понад 78 тис. тонн аграрної продукції з України для країн Африки та Азії
- В ОП назвали так звану класичну тріаду Кремля або ставки РФ у війні проти України взимку
- Три дні тому, 8 грулня РФ вивела у Чорне море корабель з "калібрами" на бойове чергування
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе