Росія вивела з Чорного моря усі носії з "калібрами"

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Станом на 11 грудня у Чорному морі на бойовому чергування перебуває 8 ворожи кораблів РФ. В Азовському морі окупанти продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Найбільше ворожих ракетоносіїв у залишається у Середземному морі. Загалом там зосереджено 9 кораблів, з яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" із загальним залпом 7 ракет.

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 15 суден, з них 5 суден рухалися з протоки Босфор. Прохід до Чорного моря виконали 38 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) та вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

8 грудня з одеських портів відправилися ще три судна з понад 78 тис. тонн аграрної продукції з України для країн Африки та Азії

В ОП назвали так звану класичну тріаду Кремля або ставки РФ у війні проти України взимку

Три дні тому, 8 грулня РФ вивела у Чорне море корабель з "калібрами" на бойове чергування

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb