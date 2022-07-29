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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росія втрачає ініціативу у війні. ЗСУ мають можливості деокупувати Південь України, - Портников

29 липня, 2022 п'ятниця
13:15
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников переконаний, що через успішні дії Збройних сил України Росія починає втрачати ініціативу в російсько-українській війні

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що росіянам не вдасться окупувати Донеччину та Луганщину буде свідчити про те, що "спеціальна військова операція" нічим реальним не закінчилась. Ми бачимо, що Путіну не вдається окупувати ці території. Рівно так, як не вдавалось одночасно діяти на Півночі, Півдні та Сході України. Росія не може успішно захищатися на Херсонщині та окупувати Донеччину. Саме тому більшість західних спостерігачів вважають, що Росія втрачає ініціативу у цій війні. Також зараз багато говорять про те, що Україна створила можливості для деокупації Півдня України", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що Херсонщина має стратегічне значення для Путіна.

"Українські війська досить успішно діють на Херсонщині. Ударами по мостах через Дніпро, ЗСУ перерізали два угруповання російських військ на правому та лівому березі Дніпра. Слід зазначити, що Херсонщина має дуже важливе принципове значення для Росії. Оскільки забезпечення води до Криму є однією із головних стратегічних цілей Путіна", - додав він.

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Новини
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Віталій Портников
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