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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія за добу втратила в Україні 620 військових, 17 безпілотників і 3 танки

Росія за добу втратила в Україні 620 військових, 17 безпілотників і 3 танки

5 травня, 2023 п'ятниця
08:45
Війна з Росією втрати окупантів

За час повномасштабної війни проти України Росія втратила 193 210 солдатів, 2540 безпілотників та 3710 танків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 193 210 (+620) осіб
  • танки ‒ 3710 (+3)
  • бойові броньовані машини ‒ 7224 (+8)
  • артилерійські системи – 2978 (+16)
  • РСЗВ – 550 (+3)
  • засоби ППО ‒ 304 (+0)
  • літаки – 308 (+0)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0) 
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5916 (+30)
  • спеціальна техніка ‒ 373 (+3).

Дані уточнюються.

  • 5 травня стало відомо, що окупаційна адміністрація Луганської області закликала місцеві організації та підприємства надати інформацію про заходи примусової паспортизації населення.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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2023, п'ятниця
5 травня
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