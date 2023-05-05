Росія за добу втратила в Україні 620 військових, 17 безпілотників і 3 танки
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила 193 210 солдатів, 2540 безпілотників та 3710 танків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 193 210 (+620) осіб
- танки ‒ 3710 (+3)
- бойові броньовані машини ‒ 7224 (+8)
- артилерійські системи – 2978 (+16)
- РСЗВ – 550 (+3)
- засоби ППО ‒ 304 (+0)
- літаки – 308 (+0)
- гелікоптери – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17)
- крилаті ракети ‒ 947 (+0)
- кораблі/катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5916 (+30)
- спеціальна техніка ‒ 373 (+3).
Дані уточнюються.
- 5 травня стало відомо, що окупаційна адміністрація Луганської області закликала місцеві організації та підприємства надати інформацію про заходи примусової паспортизації населення.
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