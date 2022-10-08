Про це він повідомив під час звернення до учасників і гостей Безпекового форуму в Чорногорії.

"Маємо визнати на всіх рівнях Європою та світом очевидне: Росія загрожує не комусь одному, а всім. Тому й усі мають досягти повної незалежності від Росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани - економічні залежності, енергетичні, політичні - будь-які", - наголосив Володимир Зеленський.

У зверненні президент Володимир Зеленський також закликав Європу знищувати мережі впливу РФ і протидіяти спробам Росії зруйнувати демократію.

Крім того, президент Володимир Зеленський закликав Європу позбутися залежності від РФ і ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, назвавши його можливою фундаментальною передумовою миру на Сході Європи.

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