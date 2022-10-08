"Росія загрожує всім": Зеленський заявив, що весь світ має досягти незалежності від РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ загрожує всьому світу, тому всі мають стати повністю незалежними від неї
Про це він повідомив під час звернення до учасників і гостей Безпекового форуму в Чорногорії.
"Маємо визнати на всіх рівнях Європою та світом очевидне: Росія загрожує не комусь одному, а всім. Тому й усі мають досягти повної незалежності від Росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани - економічні залежності, енергетичні, політичні - будь-які", - наголосив Володимир Зеленський.
- У зверненні президент Володимир Зеленський також закликав Європу знищувати мережі впливу РФ і протидіяти спробам Росії зруйнувати демократію.
- Крім того, президент Володимир Зеленський закликав Європу позбутися залежності від РФ і ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, назвавши його можливою фундаментальною передумовою миру на Сході Європи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе