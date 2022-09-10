Росія залучила до війни в Україні понад 80% сухопутних військ, - генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія залучила до війни в Україні 80% своїх сухопутних військ
Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.
"Зараз понад 80% сухопутних військ Росії залучені до війни в Україні. Тож, звичайно, те, що там відбувається, має значення для загальної здатності Росії становити будь-яку загрозу для будь-якої країни-члена НАТО. Отже, моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми вітаємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо до ще більшої підтримки, і ми закликаємо їх глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує", - сказав Столтенберг.
Генсек наголосив, що союзники мають бути готові до довготривалої перспективи і тому НАТО контактує з оборонно-промисловими комплексами країн-членів.
"Ми створили структури тут, в НАТО, щодо оборонного планування, можливостей, щоб гарантувати, що ми зараз нарощуємо виробництво, що ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні, але це не лише підтримка Україна – це також забезпечення того, щоб у нас була зброя, боєприпаси, засоби для нашого власного стримування та оборони", - сказав він.
- Станом на 10 вересня, за інформацією Інституту вивчення війни, Україна в ході контрнаступу звільнила 2,5 тис. кв км території Харківської області, окупованої росіянами. Відомо, що Спецпризначенці Служби безпеки України вже зайшли до Куп'янська Харківської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе