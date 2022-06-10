Росія залякує людей, щоб не захищали Україну, - Сергій Згурець про "вирок" терористів "ДНР" іноземцям, які воювали в ЗСУ
Аналітик Defence Express Сергій Згурець вважає, що смертним вироком суду псевдореспубліки "ДНР" трьом іноземцям, які воювали в лавах Збройних сил України, Російська Федерація залякує людей, щоб вони не брали до рук зброю й не захищали Україну
Військовий експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Російська Федерація і невизнані псевдореспубліки просто ігнорують правила ведення війни використовують будь-який факт, який має створити резонанс і залякати інших людей брати зброю і захищати Україну. Подібна ситуація спостерігається зі захисниками Азовсталі, які перебувають у полоні й щодо яких мав бути обмін за участі "Червоного Хреста". Ми бачимо суттєві затримки та залаштункові перемовини", - зазначив Згурець.
Аналітик наголосив, що російська сторона відверто ігнорує положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.
"Ми знову бачимо факти, коли правила ведення війни ігноруються. Оскільки до кожного з іноземців, які воювали в Збройних силах України, а тепер отримали "вирок" у так званій "ДНР", існують правила, які не передбачають їхньої страти, тим більше якимись невизнаними утвореннями та неправомірними органами. ", - зауважив Сергій Згурець.
- Суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти трьох іноземців, які служили в лавах Збройних силу України та від початку війни з Росією захищали Маріуполь від окупантів. Вирок винесли двом громадянам Великої Британії Ейдену Есліну та Шону Піннеру, а також підданому Королівства Марокко Брагіму Саадуну. Їх визнали "винними у найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР". Усі вони мають місяць на те, що оскаржити вирок.
- У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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