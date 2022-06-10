Військовий експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська Федерація і невизнані псевдореспубліки просто ігнорують правила ведення війни використовують будь-який факт, який має створити резонанс і залякати інших людей брати зброю і захищати Україну. Подібна ситуація спостерігається зі захисниками Азовсталі, які перебувають у полоні й щодо яких мав бути обмін за участі "Червоного Хреста". Ми бачимо суттєві затримки та залаштункові перемовини", - зазначив Згурець.

Аналітик наголосив, що російська сторона відверто ігнорує положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.

"Ми знову бачимо факти, коли правила ведення війни ігноруються. Оскільки до кожного з іноземців, які воювали в Збройних силах України, а тепер отримали "вирок" у так званій "ДНР", існують правила, які не передбачають їхньої страти, тим більше якимись невизнаними утвореннями та неправомірними органами. ", - зауважив Сергій Згурець.

Суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти трьох іноземців, які служили в лавах Збройних силу України та від початку війни з Росією захищали Маріуполь від окупантів. Вирок винесли двом громадянам Великої Британії Ейдену Есліну та Шону Піннеру, а також підданому Королівства Марокко Брагіму Саадуну. Їх визнали "винними у найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР". Усі вони мають місяць на те, що оскаржити вирок.

У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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