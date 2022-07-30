Росія завдала удар по порту Одеси, аби судновласники мали острах відправляти судна до українських портів, - економіст Кушнірук
Борис Кушнірук, економіст, вважає, що ті судна, які залишилися і не вийшли з українських портів до 24 лютого, саме зараз намагаються вийти
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Економіст зазначив, що при відновленні зернового експорту у Нацбанку з'явиться більше валюти й будуть можливості по стабілізації курсу валют.
"На мій погляд, Росія, ракетним ударом по Одеському порту, свідомо створювала ситуацію, коли у судновласників має бути острах йти в українські порти. Ті судна, які залишилися і не вийшли до 24 лютого, саме вони намагаються вийти з наших портів. А от чи будуть потім судна повертатися в українські порти, це велике питання. Головне, забезпечити нам за допомогою Туреччини та ООН зерновий експорт, бо у Росії, виходячи з її логіки терориста, немає аргументів це робити", - зауважив Кушнірук.
- 26 липня під час візиту до Конго Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну
- 29 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у морських портах Одеса та Чорноморськ уже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - уже готові до відправлення
- Також дипломат Павло Клімкін вважає, що країна-агресорка Росія буде намагатися зірвати угоду щодо експорту зерна з українських портів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе