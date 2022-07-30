Росія завдала удар по порту Одеси, аби судновласники мали острах відправляти судна до українських портів, - економіст Кушнірук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Економіст зазначив, що при відновленні зернового експорту у Нацбанку з'явиться більше валюти й будуть можливості по стабілізації курсу валют.



"На мій погляд, Росія, ракетним ударом по Одеському порту, свідомо створювала ситуацію, коли у судновласників має бути острах йти в українські порти. Ті судна, які залишилися і не вийшли до 24 лютого, саме вони намагаються вийти з наших портів. А от чи будуть потім судна повертатися в українські порти, це велике питання. Головне, забезпечити нам за допомогою Туреччини та ООН зерновий експорт, бо у Росії, виходячи з її логіки терориста, немає аргументів це робити", - зауважив Кушнірук.

26 липня під час візиту до Конго Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну

29 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у морських портах Одеса та Чорноморськ уже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - уже готові до відправлення

Також дипломат Павло Клімкін вважає, що країна-агресорка Росія буде намагатися зірвати угоду щодо експорту зерна з українських портів

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