Про це повідомляє Reuters.

Видання з посиланням на джерела пише, що Росія збільшила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити зростаючий попит азіатських споживачів.

Російська компанія "Транснефть" вже збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується в Козьміно по своєму трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан", на 70 000 барелів на добу. У самій компанії не відповіли Reuters на коментарі.

Крім того, планується доставляти додатково 80 000 барелів на добу в Козьміно залізницею. Цей порт потенційно може збільшити завантаження до 1,1 млн барелів на добу.

3 червня ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ, до якого входить нафтове ембарго

На думку експертів воно скоротить доходи РФ на чверть. Однак попри санкції, Росія отримає цього року $285 млрд доходу від нафти і газу.

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