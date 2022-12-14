Росія збільшила угруповання в Чорному морі до 8 одиниць. Напоготові тримають 8 "калібрів"
Станом на вечір 14 грудня відомо про корабельне угруповання Росії у Чорному морі, яке складається з 8 кораблів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі. Дякуємо, що довіряєте і підтримуєте Сили оборони! Маємо спільну мету - Перемогу - і впевнено її наближаємо", - наголошують у "Півдні".
У Чорному морі російське корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойовому чергуванні перебуває надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".
- Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.
- У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.
- Президент України Володимир Зеленський відзвітував, що сили української ППО знешкодили усі безпілотні літальні апарати, які атакували країну ранком 14 грудня.
- У середу, 14 грудня, Росія заатакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але українці зуміли знищити безпілотник.
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