Росія збільшила угруповання в Чорному морі до 8 одиниць. Напоготові тримають 8 "калібрів"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі. Дякуємо, що довіряєте і підтримуєте Сили оборони! Маємо спільну мету - Перемогу - і впевнено її наближаємо", - наголошують у "Півдні".

У Чорному морі російське корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойовому чергуванні перебуває надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.

У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.

Президент України Володимир Зеленський відзвітував, що сили української ППО знешкодили усі безпілотні літальні апарати, які атакували країну ранком 14 грудня.

У середу, 14 грудня, Росія заатакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але українці зуміли знищити безпілотник.

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