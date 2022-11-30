Росія обстріляла Сумську область. Влучили у лікарню, дитсадок, житлові будинки

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від рук російських військових постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.

У Білопільській громаді від російських обстрілів з артилерії постраждала міська лікарня. Зафіксовано 35 прильотів. Загинув 15-річний хлопець, йому не вистачило кілька метрів, щоб добігти в укриття.

Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5 автівок, які були припарковані біля лікарні. Також уражені 9 прилеглих будинків, електро- та газові мережі.

Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території Росії. Було 15 прильотів. Обійшлось без руйнувань.

"Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 прильотів. Без наслідків. Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази. О 11.30 був мінометний обстріл (20 приходів 120 мм калібру). Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок. Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 прильотів). І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках - без пошкоджень", - пише Живицький.

По Краснопільській громаді Сумської області російський ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.

У середу, 30 листопада, російський агресор пошкодив газові мережі у Сумській області.

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