Росія обстріляла Сумську область. Влучили у лікарню, дитсадок, житлові будинки
Сьогодні, 30 листопада, російські терористи випустили по території Сумської області 110 снарядів та мін
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від рук російських військових постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.
У Білопільській громаді від російських обстрілів з артилерії постраждала міська лікарня. Зафіксовано 35 прильотів. Загинув 15-річний хлопець, йому не вистачило кілька метрів, щоб добігти в укриття.
Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5 автівок, які були припарковані біля лікарні. Також уражені 9 прилеглих будинків, електро- та газові мережі.
Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території Росії. Було 15 прильотів. Обійшлось без руйнувань.
"Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 прильотів. Без наслідків. Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази. О 11.30 був мінометний обстріл (20 приходів 120 мм калібру). Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок. Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 прильотів). І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках - без пошкоджень", - пише Живицький.
По Краснопільській громаді Сумської області російський ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.
- У середу, 30 листопада, російський агресор пошкодив газові мережі у Сумській області.
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