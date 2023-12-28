Росіян вистачить максимум на півтори року, ЗСУ знищать техніку РФ під нуль, - Гетьман

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо математично порахувати кількість зброї, яку росіяни можуть виробляти, це закінчиться за рік чи півтори, прямо під нуль. Зокрема, йдеться про снаряди, танки, літаками, броньовані машинами", - повідомив він.

Спостерігається від'ємний баланс. Тобто, якщо підсумувати кількість зброї, яка залишилась в росіян і кількість, яку щоденно знищують ЗСУ, то за цей і наступний рік все зведеться під нуль. Наприклад, танків взагалі не залишиться, зауважив Гетьман.



"Сьогодні в строю окупантів знаходиться приблизно 3 тис. танків. На складах в них було 15 тис. танків, з них можна привести до ладу не більше 5 тис., бо вони з трьох танків створюють один. З цих 5 тис. вони приблизно 2 тис. туди передали, тобто вони ще можуть додати максимум 3 тис. танків. Їхня промисловість може виробляти близько 20 танків на місяць. Також вони можуть везти з так званих складів близько 50 танків. Тобто в сумі, на лінію фронту вони можуть постачати на місяць близько 70 танків. У свою чергу, ЗСУ знищують більше 2 тис. танків на місяць", - резюмував він.

Тому говорити про 5 років недоречно. Можливо, Путін мав на увазі якусь іншу війну, без танків, гармат та снарядів. До прикладу, можна воювати на медійних майданчиках. Росіяни можуть на своїх пропагандистських каналах розповідати те, що взагалі не відповідає дійсності.