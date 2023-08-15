Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про Куп'янськ, то розглянемо стратегічний рівень ситуації, який нам все пояснить. Росіяни біля Куп'янська зазнають стратегічної поразки, тому що вони зараз намагаються створити передумови для великого наступу. А підсумок, які окупанти отримали за два місяці боїв на тому напрямку, – два населених пункти у сірій зоні. Тобто виглядає так, що скільки боїв не точиться, а російським військам Куп'янськ не світить", - підкреслив військовий експерт Defence Express.

Іван Киричевський зауважив, що дії агресора створюють загрозу мирному населенню, на жаль, для обстрілів цивільної інфраструктури ворогу треба у десятки разів менше снарядів, ніж на виконання задач по українських військах.