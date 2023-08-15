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"Росіянам не світить": експерт Defense Express пояснив, чому біля Куп'янська РФ зазнає стратегічної поразки

15 серпня, 2023 вiвторок
16:55
Війна з Росією

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express зазначив, що окупанти за два місяці боїв на Куп'янському напрямку не змогли створити передумов для свого великого наступу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про Куп'янськ, то розглянемо стратегічний рівень ситуації, який нам все пояснить. Росіяни біля Куп'янська зазнають стратегічної поразки, тому що вони зараз намагаються створити передумови для великого наступу. А підсумок, які окупанти отримали за два місяці боїв на тому напрямку, – два населених пункти у сірій зоні. Тобто виглядає так, що скільки боїв не точиться, а російським військам Куп'янськ не світить", - підкреслив військовий експерт Defence Express.

Іван Киричевський зауважив, що дії агресора створюють загрозу мирному населенню, на жаль, для обстрілів цивільної інфраструктури ворогу треба у десятки разів менше снарядів, ніж на виконання задач по українських військах.

  • У липні на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.
  • 9 серпня влада закликала мешканців Куп'янщини евакуюватися.
  • 12 серпня російські терористи обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка
  • У Харківській ОВА повідомили, що з Куп'янського району планують евакуювати близько 12 тис. жителів
  • 13 серпня у Генштабі ЗСУ інформували, що на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії
Україна
російська армія
ЗСУ
Харківщина
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