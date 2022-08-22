Росіяни били нас на допитах і хотіли скинути на нас усі свої злодіяння, - боєць "Азову" Чепурко
Боєць "Азову" Денис Манго Чепурко розповів, що російські загарбники на допитах били і хотіли скинути на захисників Маріуполя всі свої злодіяння
Український захисник поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".
"Під час допитів мене били. Росіяни хотіли, аби я підписав різні покази проти свого командування. Окупанти хотіли скинути на нас свої злодіяння: що ми розбомбили Маріуполь і тд. Коли я казав, що цього не робитиму, росіяни били мене палицями. Окупанти погрожували розстрілом", - зазначив Чепурко.
Боєць зі псевдо "Манго" додав, що ще під час перебування на заводі "Азовсталь" утратив руку.
"Я тримав оборону Маріуполя з 24 лютого. На Азовсталі 11 травня отримав осколкове поранення в ногу й утратив руку. Після цього мене евакуювали у 120-ту колонію в Оленівку. Нас виганяли на так званий обшук - роздягали догола й змушували присідати. Хто підіймав голову, того відразу били", - зауважив Денис Чепурко.
- 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.
- 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
- 3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.
- ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.
- 6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.
- У розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.
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