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Росіяни били нас на допитах і хотіли скинути на нас усі свої злодіяння, - боєць "Азову" Чепурко

22 серпня, 2022 понедiлок
16:51
війна з Росією Оленівка

Боєць "Азову" Денис Манго Чепурко розповів, що російські загарбники на допитах били і хотіли скинути на захисників Маріуполя всі свої злодіяння

Український захисник поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".

"Під час допитів мене били. Росіяни хотіли, аби я підписав різні покази проти свого командування. Окупанти хотіли скинути на нас свої злодіяння: що ми розбомбили Маріуполь і тд. Коли я казав, що цього не робитиму, росіяни били мене палицями. Окупанти погрожували розстрілом", - зазначив Чепурко.

Боєць зі псевдо "Манго" додав, що ще під час перебування на заводі "Азовсталь" утратив руку.

"Я тримав оборону Маріуполя з 24 лютого. На Азовсталі 11 травня отримав осколкове поранення в ногу й утратив руку. Після цього мене евакуювали у 120-ту колонію в Оленівку. Нас виганяли на так званий обшук - роздягали догола й змушували присідати. Хто підіймав голову, того відразу били", - зауважив Денис Чепурко.

  • 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь". 
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 
  • 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
  • 3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні. 
  • ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.
  • 6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.
  • У розвідці назвали страту азовців  у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.

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Новини
Маріуполь
російська армія
окупанти
Оленівка
полк "Азов"
Азовсталь
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