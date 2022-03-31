Росіяни деморалізовані в Україні і навіть збили власний літак, – голова розвідки Великої Британії
У британській розвідці зазначають, що російські війська відмовляються виконувати накази, і спеціально виводять з ладу техніку, а Путін сильно переоцінив рівень своєї армії
Про це заявив голова Британської розвідки Джеремі Флемінг, повідомляють "Рейтерс".
"Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують накази, знищують власну техніку та навіть випадково збивають власний літак", – розповів очільник GCHQ.
Флемінг зазначив, що радники Путіна бояться сказати йому правду про те, наскільки погано йде війна і наскільки шкідливими для економіки Росії є санкції Заходу.
"Помилки Путіна рівносильні стратегічному прорахунку. Російським солдатам не вистачає зброї і бойового духу. Їх командування в хаосі", - цитує видання промову Флемінга.
Він також підтвердив, що рівень відмов у деяких із російських високоточних ракет досягає 60%.
Окремо, Джеремі Флемінг звернув увагу на Китай, який за його словами, розігрує Путіна, оскільки Сі Цзіньпінь використовує економічну слабкість Росії, щоб купити дешеві нафту і газ для посилення глобального впливу Піднебесної.
- Раніше розвідка Британії заявила, що Росія використовує в Україні тактику війни із Сірії та Чечні.
- Середній вік військових РФ, які потрапили в полон - 20 років. Також полонені окупанти хочуть залишитися в Україні, адже бояться розстрілу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.96
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.43
- Актуальне
- Важливе