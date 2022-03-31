Про це заявив голова Британської розвідки Джеремі Флемінг, повідомляють "Рейтерс".

"Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують накази, знищують власну техніку та навіть випадково збивають власний літак", – розповів очільник GCHQ.

Флемінг зазначив, що радники Путіна бояться сказати йому правду про те, наскільки погано йде війна і наскільки шкідливими для економіки Росії є санкції Заходу.

"Помилки Путіна рівносильні стратегічному прорахунку. Російським солдатам не вистачає зброї і бойового духу. Їх командування в хаосі", - цитує видання промову Флемінга.

Він також підтвердив, що рівень відмов у деяких із російських високоточних ракет досягає 60%.

Окремо, Джеремі Флемінг звернув увагу на Китай, який за його словами, розігрує Путіна, оскільки Сі Цзіньпінь використовує економічну слабкість Росії, щоб купити дешеві нафту і газ для посилення глобального впливу Піднебесної.

Раніше розвідка Британії заявила, що Росія використовує в Україні тактику війни із Сірії та Чечні.

Середній вік військових РФ, які потрапили в полон - 20 років. Також полонені окупанти хочуть залишитися в Україні, адже бояться розстрілу.​​​​​​

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