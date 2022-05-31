Про це повідомляє ВВС.

"Всі міжнародні заяви можуть вимагати від Росії відійти до кордонів на 24 лютого, повернути території, захоплені на Донбасі, але з якого дива вони поступатимуться цій території? – запитує генерал Даннат в інтерв'ю телеканалу Sky News. - Звичайно ж, вони не підуть добровільно, а НАТО і коаліція західних країн не проводитимуть великої операції з метою вигнати їх звідти".

На думку британського військового, справжні переговори почнуться лише тоді й у тому випадку, якщо українці, як і раніше, міцно триматимуть оборону на Донбасі, а російські війська видихнуться, захопивши частину української території.

Проте для цього, вважає лорд Даннат, президенту Зеленському доведеться визнати, що 10-15% української території залишиться під контролем Росії.

Слова лорда Данната звучать у руслі недавніх публікацій у західних ЗМІ та заяв низки європейських та американських політиків, які закликають Київ змиритися зі втратою частини території заради укладання миру з Росією.

Сам президент Зеленський, а також інші представники української влади категорично заявляли, що не погодяться ні на який варіант мирного врегулювання, який передбачає відмову від будь-якої частини території України.

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