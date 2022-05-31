Росіяни добровільно не підуть. Їх відтіснять, але 10-15% території України залишиться під контролем РФ, - екскомандувач генштабу Британії
На думку колишнього начальника британського генерального штабу лорда Річарда Данната, російські війська добровільно не покинуть захоплені території України
Про це повідомляє ВВС.
"Всі міжнародні заяви можуть вимагати від Росії відійти до кордонів на 24 лютого, повернути території, захоплені на Донбасі, але з якого дива вони поступатимуться цій території? – запитує генерал Даннат в інтерв'ю телеканалу Sky News. - Звичайно ж, вони не підуть добровільно, а НАТО і коаліція західних країн не проводитимуть великої операції з метою вигнати їх звідти".
На думку британського військового, справжні переговори почнуться лише тоді й у тому випадку, якщо українці, як і раніше, міцно триматимуть оборону на Донбасі, а російські війська видихнуться, захопивши частину української території.
Проте для цього, вважає лорд Даннат, президенту Зеленському доведеться визнати, що 10-15% української території залишиться під контролем Росії.
- Слова лорда Данната звучать у руслі недавніх публікацій у західних ЗМІ та заяв низки європейських та американських політиків, які закликають Київ змиритися зі втратою частини території заради укладання миру з Росією.
- Сам президент Зеленський, а також інші представники української влади категорично заявляли, що не погодяться ні на який варіант мирного врегулювання, який передбачає відмову від будь-якої частини території України.
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