Росіяни докладуть максимальних зусиль, щоб знищити все українське, - історик Кулик
Директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик переконаний, що Росія готова докласти максимальних зусиль, щоб знищити Україну та українців
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що геноцид українців триває вже понад 100 років. Росіяни готові докласти максимум зусиль, щоб знищити все, що повʼязане з українцями та Україною. Україна для росіян є недодержавою, а українці - такі ж самі як і вони. Тому росіяни будуть робити, все аби України не існували. І робили вони це дуже давно", - наголосив Кулик.
Історик пояснив, що росіяни систематично знищували українців лише за їх національну ідентичність.
"Щоб зрозуміти, якими саме методами росіяни знищували українців, варто звернутись до архівів. 8 років тому, в державному архіві Сумської області був знайдений акт про смерть 19-річного колгоспника Андрія Остапенка. Акт датований травнем 1933 року, під час Голодомору. Так от, в графі про причину смерті було вказано не виснаження та голод, а стояло одне коротке слово українець. Ось саме такі приклади, як власне росіяни намагаються знищувати нашу націю", - додав він.
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