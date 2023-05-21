Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що геноцид українців триває вже понад 100 років. Росіяни готові докласти максимум зусиль, щоб знищити все, що повʼязане з українцями та Україною. Україна для росіян є недодержавою, а українці - такі ж самі як і вони. Тому росіяни будуть робити, все аби України не існували. І робили вони це дуже давно", - наголосив Кулик.

Історик пояснив, що росіяни систематично знищували українців лише за їх національну ідентичність.

"Щоб зрозуміти, якими саме методами росіяни знищували українців, варто звернутись до архівів. 8 років тому, в державному архіві Сумської області був знайдений акт про смерть 19-річного колгоспника Андрія Остапенка. Акт датований травнем 1933 року, під час Голодомору. Так от, в графі про причину смерті було вказано не виснаження та голод, а стояло одне коротке слово українець. Ось саме такі приклади, як власне росіяни намагаються знищувати нашу націю", - додав він.

