Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Схоже, рашисти аж настільки вражені успіхами розрахунків HIMARS, що вирішили допомогти нам розвантажити свої склади. Тобто логічніше було б відвести боєприпаси подалі, але окупанти вирішили неприцільно відстріляти свої снаряди в поле. Якщо росіяни вирішили таким чином допомогти ЗСУ їх демілітаризувати, такі зусилля ми можемо лише вітати", - зазначив Киричевський.

Експерт додав, що цієї ночі росіяни атакували по всій лінії фронту навіть там, де немає наших позицій.

"За даними Генштабу ЗСУ, цієї ночі росіяни відстрілювали свій боєзапас по всіх лінії фронту - від Сходу України й до самої Херсонщини. Але атакували російські загарбники наші Збройні сили лише в районі чотирьох населених пунктів. Тобто решта пострілів здійснювалася в поле, де немає наших позицій", - зауважив Іван Киричевський.

За день, 13 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

Того ж дня радник голови Херсонської ОВА Хлань також розповів, що на Херсонщині внаслідок роботи української артилерії у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів РФ.

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