Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни зараз накопичують ресурси. Це і ресурси на території Бєлгородської області, мова йде про артилерійські підрозділи, зокрема ствольну та реактивну артилерію. Також накопичують боєприпаси у величезних та неймовірних кількостях, зрозуміло, щоб надалі десь їх використовувати на території України. Противник накопичує бронетехніку у своїх арсеналах та базах зберігання. Тобто росіяни накопичують ресурси, щоб у визначений час, а скоріш за все ближче до кінця квітня або на початку травня, вчинити якусь не дуже добру історію, що пов'язана з новою атакою", - сказав полковник ЗСУ.

Владислав Селезньов зазначив, що така атака може бути на території Харківської області, можливо, противник спробує посилити тиск на Куп'янськ та Лиманський напрямок, але це нам достеменно невідомо.

"У той же самий час ми знаємо, що чимала кількість ворожих військ накопичена на півдні Запорізької області, зокрема у районі Мелітополя. Крім того, росіяни створили велику кількість інженерних фортифікаційних споруд, щоб тримати оборону. Тоді питання: навіщо їм така кількість військ? Чи не спробують окупанти атакувати наші позиції у напрямку на Запоріжжя й далі вище порічці Дніпро у бік міста Дніпро? Тому, ризики є. На тлі підготовки українського війська до контрнаступу, ми маємо бути напоготові в очікуванні певних зухвалих атак путінського війська на інших ділянках фронту. На чотирьох ключових ділянках фронту, де відбуваються запеклі бої, російська армія використовує в основному мобіків, певну кількість десантних підрозділів та представників приватник військових компаній як Вагнер, так і ще одну нещодавно створену ", - розказав Селезньов.