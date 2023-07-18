Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у етері Еспресо.

Згурець зазначив, що на Лимано-Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої значні сили, які останнім часом почали наступальні дії, які намагаються вибити українські підрозділи із зони Куп'янська.

"Тому, думаю, що, дійсно дії росіян є. Думаю, що вони масштабні з точки зору розтягнутості по лінії фронту, тому що це Куп'янськ - Сватове - Кремінна - це десь 120-150 км і там дійсно є 3 ділянки фронту, де ворог намагається тиснути", - зазначив аналітик.

Він зазначив, що ці ділянки - це Куп'янськ, починаючи з Масютівки та до Верхнього Лиману, потім середня зона - це Кармазинівка, й потім ділянка між Сватовим та Кремінною.

Згурець зазначив, що ворог має 2 завдання - це витіснити ЗСУ з одного боку між Сватовим та Кремінною до річки Жеребець, і вище - дотиснути українських військових до річки Оскіл.

"Але повторюся, ця теорія ворога вже впродовж 3-5 місяців так чи інакше відпрацьовується і змін не відбувалося. І зараз, попри розуміння того, що ворог намагається такими діями відтягнути нашу увагу та сили на цю ділянку фронту, думаю, що це було зрозумілою тактикою росіян і в української сторони є достатньо засобів і способів, аби нівелювати ці спроби росіян тиснути на наші підрозділи й намагатися нас дотиснути до цих двох річок, які мають стати новими рубежами, як вважає противник", - наголосив Сергій Згурець.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу.

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно.

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині.

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.