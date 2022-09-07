Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ситуації на ЗАЕС, пише агенція Укрінформ.

Як йдеться у повідомленні, у вівторок, 6 вересня, Рада Безпеки ООН на запит Росії зібралася втретє за два місяці, щоб розглянути ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН, - ред.)... Єдине, що пояснює цю російську метушню, – це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - зазначив Кислиця.

На думку Кислиці, коли РФ не вдалося натиснути на МАГАТЕ і комісія опублікувала звіт ще до засідання Ради Безпеки ООН, то представник РФ намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити.

"Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України", - сказав Кислиця постійному представнику РФ при ООН.