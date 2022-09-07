Росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Гроссі під час підготовки звіту про ЗАЄС, - Кислиця
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія намагалася тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту про Запорізьку атомну електростанцію. Єдиним способом усунути ядерну загрозу є виведення військ та озброєння Росії зі станції
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ситуації на ЗАЕС, пише агенція Укрінформ.
Як йдеться у повідомленні, у вівторок, 6 вересня, Рада Безпеки ООН на запит Росії зібралася втретє за два місяці, щоб розглянути ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН, - ред.)... Єдине, що пояснює цю російську метушню, – це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - зазначив Кислиця.
На думку Кислиці, коли РФ не вдалося натиснути на МАГАТЕ і комісія опублікувала звіт ще до засідання Ради Безпеки ООН, то представник РФ намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити.
"Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України", - сказав Кислиця постійному представнику РФ при ООН.
За повідомленням Укрінформу, постійний представник РФ Василь Небензя висловив незадоволення звітом МАГАТЕ, оскільки в ньому зафіксовано присутність російської армії та військової техніки на ЗАЕС.
"Він у риторичній формі зажадав від Гроссі уточнити, яку саме військову техніку той бачив на станції, та намагався переконати членів Радбезу, ніби там її немає. При цьому російський дипломат заявив, що не мав часу докладно вивчити звіт", - йдеться у повідомленні.
Також Сергій Кислиця вважає, що єдиним способом усунути ядерну загрозу, спричинену російською присутністю на Запорізькій АЕС, є виведення військ та озброєння РФ зі станції.
"Головним результатом спільних міжнародних зусиль має стати виведення російського військового і цивільного персоналу з території ЗАЕС, а також з Енергодара. Це, безумовно, відновить безпечну експлуатацію станції, як було до повномасштабної російської війни проти України", - сказав він.
Постійний представник України при ООН закликав Росію виконати вказану у звіті рекомендацію щодо їх відведення.
"Делегація України, як і місія МАГАТЕ, вважає, що персонал станції працює у складних умовах, коли на об'єкті присутні військовослужбовці та військова техніка, а також представники Росатому, - додав Кислиця.
- Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС, щоб побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану РФ театральну виставу".
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- Рафаель Гроссі пропонує Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй створити зону ядерної безпеки й захисту на Запорізькій атомній електростанції.
- Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку АЕС, яка окупована росіянами.
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