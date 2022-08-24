Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС

Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН 23 серпня.

"Ми витратили час, щоб вислухати балаканину просто фіктивних звуків. Країна-терорист не припиняє гратися із міжнародною спільнотою. Вони мали сміливість зібрати Раду Безпеки ООН, щоб обговорити власні ж провокації, власний терор на Запорізькій АЕС. Поточна ситуація нам чітко показує, що ядерні загрози з'являються через незаконну російську присутність на ядерному об'єкті", - зауважив Кислиця.

Постпред України при ООН наголосив на необхідності відведення російських зброї та військ й повернути Запорізьку АЕС під легітимний контроль України.

За його словами, Україна цінує зусилля МАГАТЕ та ООН щодо гарантування безпеки усіх українських ядерних об'єктів на тлі російського вторгнення. Україна вітає готовність МАГАТЕ та гендиректора відправити цю місію на окуповану ЗАЕС.

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"Цей візит має бути проведено суворо з дотриманням національного законодавства України і з повною повагою міжнародних зобов'язань. А зважаючи на масштаб поточних викликів та загроз ми також закликаємо МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС для повернення повного контролю над цим ядерним об'єктом українським експертам", - наголосив Кислиця.

Він зауважив, що російська демонстрація готовності організувати місію на ЗАЕС має лише одну мету.

"Давайте подивимось на основи. ЗАЕС - український об'єкт, що знаходиться на території України. Окупанти навчили певних заручників що вони мають говорити і що показувати представникам МАГАТЕ. Саме тому дуже важливо провести місію таким чином, що дозволило б міжнародній спільноті побачити справжню ситуацію, яка там панує, а не російську театральну виставу", - сказав Кислиця.

Постпред України при ООН додав, що Росія має гарантувати фізичну безпеку місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

23 серпня заступниця генсека ООН на Радбезі закликала демілітаризувати Запорізьку АЕС та негайно допустити туди місію МАГАТЕ. А представник Російської Федерації Василь Небензя заявив, що поширив у РБ ООН та Генасамблеї "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими.

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