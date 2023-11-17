Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", - заявив він.

Натомість представник ГУР зазначив, що українські сили продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.