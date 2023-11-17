Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР

Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР

17 листопада, 2023 п'ятниця
13:07
Війна з Росією окупанти

Російські окупанти намагатимуться здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонської області через закріплення українських захисників на позиціях

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", - заявив він.

Натомість представник ГУР зазначив, що українські сили продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.

  • Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям вдалося закріпитися на декількох плацдармах.
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
ГУР
Читайте також:
обстріл, ППО
16 листопада, 2023 четвер
Українська ППО знищила 16 ворожих дронів і ракету Х-59
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
16 листопада, 2023 четвер
Вони трохи зводять з розуму: військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про навалу мишей у бліндажах
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
16 листопада, 2023 четвер
Хоча перемовини між Сі та Байденом не принесли результатів, такий діалог створює сподівання. Колонка Віталія Портникова
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.25
    Купівля 37.25
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 листопада
13:23
Понад 40 ветеранських організацій вимагають публічного звіту від міністра у справах ветеранів
13:08
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ на лівому березі Дніпра відтісняють ворога якнайдалі, щоб убезпечити Херсон від обстрілів
12:45
До $7000 за "послугу": в кількох областях затримали 7 організаторів схем для ухилянтів
12:44
"Щоденник Монастирського": у Києві презентували документальний фільм про загиблого голову МВС
12:31
Пашинський та Дещиця
РФ оголосила в розшук Пашинського та Дещицю: подробиці
12:26
Ексклюзив
Ізраїль Сектор Газа
Україна може потрапити в жорна чужої війни: експерт-міжнародник Данилов про вплив Близького Сходу на події у світі
12:14
Херсонщина
РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинув літній чоловік
12:06
сектор Гази
Через припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу існує імовірність голоду, - ООН
12:00
OPINION
Андрій Магера
Медведєв вимагає у Зеленського... виборів
11:48
Росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, - британська розвідка
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ухилянти дістаються до інших країн вплав та пішки, а президент Латвії пропонує ЄС шукати снаряди для України в інших країнах. Акценти світових ЗМІ 17 листопада
11:43
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині через обстріл РФ пошкоджено будівлю обленерго: ситуація в енергосистемі станом на 17 листопада
11:38
Володимир Зеленський
"Майдан-3": Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дезінформації з метою перевороту в Україні
11:26
На лікування та реабілітацію до клінік Європи евакуювали ще 34 постраждалих українців
11:18
monobank
Пошук вразливостей: Мonobank пропонує 1 млн грн за злам його застосунку
10:56
Євробачення
Євробачення-2024: оголошено 10 фіналістів Національного відбору
10:54
студент, студенти, бакалавр
17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято
10:53
Анонс
Афіша виставки загиблого фотографа і військоіого Віктора Гурняка
В Києві пройде виставка робіт загиблого фотографа та військового Віктора Гурняка
10:44
Рамзан Кадиров, Чечня
Неповнолітнього сина Кадирова нагородили орденом "Трудовая доблесть России" та медаллю
10:36
домедична допомога-тренінг
У Києві для школярів створюють навчальну програму з домедичної допомоги
10:29
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Багато чинників вже не працює: Згурець про нову реальність підходів щодо ведення бойових дій
10:24
Оновлено
Окупанти повідомили про вибухи і роботу ППО в Севастополі
10:03
OPINION
Володимир Гевко
Дайте спокій військовим, не повчайте їх жити
10:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 листопада: скільки коштують долар та євро перед вихідними
09:58
В університеті в Єревані стався вибух
В університеті в Єревані стався вибух: є загиблий, щонайменше 3 постраждалих
09:50
США Японія
США та Японія домовилися про нові санкції проти РФ
09:31
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
Прориву з боку ЗСУ на Херсонщині найближчим часом не станеться, - капітан ЗСУ
09:30
Партнерський матеріал
Ключовий момент: Ребров - зіркове повернення в збірну
09:12
Шакур Стівенсон та Едвін Де Лос Сантос (праворуч)
В категорії Ломаченка відбувся бій за вакантний чемпіонський титул WBC
09:10
Херсонщина
Армія РФ вночі гатила по житлових будинках Херсонщини: загинула жінка
09:02
знищені окупанти
Захід вважає, що втрати Росії на війні в Україні становлять 300-400 тис. загиблими та пораненими
08:54
Джозеф Байден
Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні
08:50
OPINION
Микола Княжицький
Як повернути українців з-за кордону
08:38
Італія
Італія стала першою країною в Європі, яка заборонила штучно культивоване м'ясо
08:23
Собака президентки Молдови
Собака президентки Молдови вкусив президента Австрії на офіційному заході
08:09
крилата ракта "Калібр"
Окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування ракетоносій
08:08
Оновлено
обстріл, ППО
Росія вночі атакувала Україну "шахедами", на Хмельниччині уламками пошкоджено будівлі та травмовано людину
08:02
OPINION
Юрій Бутусов
Стрижень ЗСУ - не HIMARS і F-16, а піхота
08:01
Оновлено
обстріл Херсона, наслідки
РФ атакувала Херсон: 6 людей загинули, 10 поранені, серед них дитина
08:00
Ексклюзив
Революція гідності, розгін студентів
Молоді, затяті і завзяті: як студенти творили українські революції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV