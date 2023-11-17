Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР
Російські окупанти намагатимуться здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонської області через закріплення українських захисників на позиціях
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".
"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", - заявив він.
Натомість представник ГУР зазначив, що українські сили продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.
- Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям вдалося закріпитися на декількох плацдармах.
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