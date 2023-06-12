Росіяни намагаються применшити значення досягнень ЗСУ на фронті, зокрема прориву лінії оборони, – ISW
Під час наступальних операцій ЗСУ досягли успіхів та звільнили низку населених пунктів. Російські джерела, ймовірно, називають просування ЗСУ захопленням "сірих зон", щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив оборонних рубежів окупантів
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками неділі, 11 червня.
Зазначається, що українські військові провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, і 10 та 11 червня зайняли певну територію.
Також додається, що за словами заступниці глави Міноборони України Ганни Маляр, військові ведуть наступальні операції у районі Бахмута.
Тим часом російські джерела повідомляють про продовження ЗСУ наземних атак на північному та південному флангах міста.
Геолокаційні кадри й російські джерела показали, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у ході наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області.
Читайте також: Роспропаганда виявилася ефективною зброєю проти... Кремля
Також російські джерела повідомили, що бійці ЗСУ продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, й досягли успіхів у цьому районі.
Українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донецької області та Запорізької області, що підтвердили й російські джерела, проте спробували це применшити.
Додається також, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні країни. Вона та інші українські та російські джерела повідомили, що в період з 10 по 11 червня Сили оборони досягли успіхів на південь від Великої Новосілки, зокерма, звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.
Деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у "сірій зоні" або спірних районах, або що ЗСУ діють у районах, які війська РФ "не повністю окупували" до українських атак у південних регіонах.
Російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування ЗСУ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів окупантів, йдеться у звіті аналітиків.
Також в ISW зазначаили, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, але "говорити про український "прорив" поки що передчасно".
- 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку.
- 6 червня голова Пентагону Ллойд Остін пояснив, ЗСУ можуть прорвати оборону РФ.
- Також спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін зауважив, що на лінії фронту триває розвідка боєм з боку ЗСУ.
- 10 червня військовий експерт Роман Світан запевнив, що до кінця наступного тижня побачимо реальний рух ЗСУ не на сотні метрів, а на кілометри.
- Також 11 червня у ISW повідомили про те, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів.
- 11 червня ЗСУ звільнили села Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе