Росіяни намагаються створити власні "судові органи" на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України росіяни ухвалюють нові законопроєкти, спрямовані на внесення змін до "судової системи"
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зокрема, окупанти формують у новій судовій системі свої органи та системи управління.
У ЦНС зазначають, що такими діями ворог докладає зусиль, щоб активізувати судову гілку влади на ТОТ півдня та сходу України. Це може надати окупантам нових важелів тиску на цивільне населення.
Через ці органи, цілком підконтрольні центральній владі у Москві, російсько-окупаційна адміністрація матиме псевдозаконні підстави позбавляти громадян України на ТОТ свободи, відчужувати їхнє майно та ухвалювати рішення на користь окупаційних органів.
У Центрі нацспротиву також нагадали про те, що рішення створених на ТОТ фейкових судів вважатимуться нікчемними, а звернення до таких судів свідчитиме про визнання незаконно створених РФ на захопленій території нелегітимних органів влади та сприятиме їх окупаційній діяльності. Про це зазначала Вища рада правосуддя.
- 9 липня повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованих територіях обіцяють гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти.
- 11 липня Генштаб ЗСУ зазначав, що у тимчасово окупованому Генічеську росіяни посилили репресії проти місцевих, а також погрожують депортацією до Сибіру в разі відсутності паспорта РФ.
- Також ЦНС стало відомо, що росіяни на ТОТ влаштовують українцям допити на поліграфі. Особливий інтерес для них становлять люди без паспорта країни-агресорки.
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