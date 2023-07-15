Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зокрема, окупанти формують у новій судовій системі свої органи та системи управління.

У ЦНС зазначають, що такими діями ворог докладає зусиль, щоб активізувати судову гілку влади на ТОТ півдня та сходу України. Це може надати окупантам нових важелів тиску на цивільне населення.



Через ці органи, цілком підконтрольні центральній владі у Москві, російсько-окупаційна адміністрація матиме псевдозаконні підстави позбавляти громадян України на ТОТ свободи, відчужувати їхнє майно та ухвалювати рішення на користь окупаційних органів.

У Центрі нацспротиву також нагадали про те, що рішення створених на ТОТ фейкових судів вважатимуться нікчемними, а звернення до таких судів свідчитиме про визнання незаконно створених РФ на захопленій території нелегітимних органів влади та сприятиме їх окупаційній діяльності. Про це зазначала Вища рада правосуддя.