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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни наступали в районі Білогорівки, аби знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Найзапекліші бої за Бахмут та Мар’їнку тривають

Росіяни наступали в районі Білогорівки, аби знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Найзапекліші бої за Бахмут та Мар’їнку тривають

4 травня, 2023 четвер
07:48
Війна з Росією війна проти РФ ЗСУ

Ворожі війська намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там ЗСУ відбили 40 атак. Крім того, росіяни хочуть знайти слабкі місця в обороні українських сил

Про це у ранковому зведенні 4 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбито 40 ворожих атак. 

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

ЗСУ уразили 3 артилерійських підрозділи ворога на вогневих позиціях, 3 склади й станцію РЕБ 

Авіація Сил оборони за 3 травня завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

У Генічеському районі Херсонщини триває примусова паспортизація, окупанти упереджено ставляться до українських громадян 

"Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені між населеними пунктами.

Також до людей з українськими паспортами показове упереджене ставлення з боку загарбників.

Росія завдала 2 ракетних та 68 авіаційних ударів по Україні протягом доби

Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі зазначили, що інформацію щодо нічної бойової роботи української ППО буде надано трохи згодом. Йде уточнення.

Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах РФ. 

Протягом минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

Обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. 

До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські військові вели наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мали. 

Здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. 

Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армійці РФ продовжують вести оборонні дії. 

Завдали ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляли населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Капулівка на Дніпропетровщині; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та місто Херсон. Загинули цивільні люди.

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