Фахівець поділився деталями в етері Еспресо.

"Росіяни не можуть оточити наші підрозділи, які перебувають в Сєверодонецьку. Тому окупанти вживають всіх можливих заходів, щоб відрізати постачання. На сьогодні 2 мости з 3-х зруйновано, а третій - заміновано. Тобто наші війська можуть лишитися без підтримки з боку Збройних сил України", - зазначив Жданов.

Експерт наголосив, що артилерійський вогонь з боку ворога майже не припиняється.

"Росіяни будуть намагатися заблокувати наших військових на території промзони у Сєверодонецьку. Але ми продовжуємо утримувати промзону міста, не зважаючи навіть на постійний артилерійський вогонь з боку країни-агресорки Російської Федерації", - зауважив Олег Жданов.

У Сєверодонецьку тривають інтенсивні бої, РФ обстрілює підприємства "Азот" та "Склопластик". У Лисичанську загинула місцева жителька та ще двоє отримали поранення.

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