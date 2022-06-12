Росіяни не можуть оточити наші війська в Сєверодонецьку, тому намагаються відрізати постачання, - військовий експерт Жданов
Військовий експерт Олег Жданов розповів, що російським окупантам не вдається оточити наші війська у Сєверодонецьку, тому росіяни намагаються відрізати постачання
Фахівець поділився деталями в етері Еспресо.
"Росіяни не можуть оточити наші підрозділи, які перебувають в Сєверодонецьку. Тому окупанти вживають всіх можливих заходів, щоб відрізати постачання. На сьогодні 2 мости з 3-х зруйновано, а третій - заміновано. Тобто наші війська можуть лишитися без підтримки з боку Збройних сил України", - зазначив Жданов.
Експерт наголосив, що артилерійський вогонь з боку ворога майже не припиняється.
"Росіяни будуть намагатися заблокувати наших військових на території промзони у Сєверодонецьку. Але ми продовжуємо утримувати промзону міста, не зважаючи навіть на постійний артилерійський вогонь з боку країни-агресорки Російської Федерації", - зауважив Олег Жданов.
- У Сєверодонецьку тривають інтенсивні бої, РФ обстрілює підприємства "Азот" та "Склопластик". У Лисичанську загинула місцева жителька та ще двоє отримали поранення.
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