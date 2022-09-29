Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже чотири дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати... У черзі зібралося близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди та маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", - заявив він.

За словами керівника ОВА, біженці побоюються, що після проведення незаконних псевдореферендумів їх узагалі не випустять.

"Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. 1000 українців остерігаються за своє життя, очікуючи репресій з боку окупантів", - додав Гайдай.

Росіяни оголосили результати псевдореферендуму в "Л/ДНР" та на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що рашисти на Луганщині вкинули більше бюлетенів, ніж в області людей.

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