Росіяни незаконно вивезли червонокнижних тварин із заповідника "Асканія-Нова"

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником "Асканія-Нова", природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин "Жива природа степу".

"З асканійського зоопарку вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида", – заявив Стрілець.

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Всі ці тварини є червонокнижними та занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Статус цих тварин – "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які перебувають під загрозою знищення".

"Натомість до зоопарку "Асканія-Нова" були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако", – додав міністр.

У Міндовкілля вже готують ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій, зокрема Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської конвенції та Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES.