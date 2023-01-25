Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині: поцілили в продуктовий магазин, є загиблі
Удень 25 січня російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Під ворожий вогонь потрапив продуктовий магазин, у якому перебували люди
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди", - розповів він.
Янушевич уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, іще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу, зазначив чиновник.
- Упродовж доби 24 січня росіяни 52 рази вдарили по території Херсонської області.
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