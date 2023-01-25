Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди", - розповів він.



Янушевич уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, іще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу, зазначив чиновник.

Упродовж доби 24 січня росіяни 52 рази вдарили по території Херсонської області.

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