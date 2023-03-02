Росіяни обстріляли Білозерку, поранено двох людей
У четвер, 2 березня, росіяни з артилерії обстріляли населений пункт Білозерка на Херсонщині, поранено двох людей
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли Смт Білозерка в Херсонській області з артилерії. Є двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 2 березня окупанти скерували ракету на Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджень зазнав житловий будинок, чотири людини загинули, вісім дістали поранення.
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