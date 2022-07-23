Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни били із "градів" по Червоногригорівській громаді, випустивши до 20 снарядів. Жертв і руйнувань немає.

У Ганнівці Широківської громади окупанти обстріляли електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Зеленодольскій громаді росіяни гатили по Великій Костромці. Унаслідок цього кілька вулиць залишилося без світла. Люди не постраждали.

Станом на 7:30 23 липня в інших районах Дніпропетровщини обстановка спокійна.

22 липня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, школи, залізничну колію, убили людину, поранили ще 9.

22 липня очільник РВА Євген Євтушенко закликав дітей і жінок виїжджати з Нікополя.

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