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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено електромережі й газовід

23 липня, 2022 субота
08:26
війна з Росією Дніпропетровщина

Окупанти в ніч на 23 липня обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкодили електромережі й газовід

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни били із "градів" по Червоногригорівській громаді, випустивши до 20 снарядів. Жертв і руйнувань немає.

У Ганнівці Широківської громади окупанти обстріляли електромережі та газовід. Люди не постраждали. 

У Зеленодольскій громаді росіяни гатили по Великій Костромці. Унаслідок цього кілька вулиць залишилося без світла. Люди не постраждали.

Станом на 7:30 23 липня в інших районах Дніпропетровщини обстановка спокійна.

  • 22 липня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, школи, залізничну колію, убили людину, поранили ще 9.
  • 22 липня очільник РВА Євген Євтушенко закликав дітей і жінок виїжджати з Нікополя.

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