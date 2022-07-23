Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено електромережі й газовід
Окупанти в ніч на 23 липня обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкодили електромережі й газовід
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни били із "градів" по Червоногригорівській громаді, випустивши до 20 снарядів. Жертв і руйнувань немає.
У Ганнівці Широківської громади окупанти обстріляли електромережі та газовід. Люди не постраждали.
У Зеленодольскій громаді росіяни гатили по Великій Костромці. Унаслідок цього кілька вулиць залишилося без світла. Люди не постраждали.
Станом на 7:30 23 липня в інших районах Дніпропетровщини обстановка спокійна.
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