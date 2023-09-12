Росіяни обстріляли два села на Херсонщині: поранені три людини, серед них 20-річний поліцейський

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, окупанти обстріляли село Садове. Унаслідок обстрілу поранення плеча й ноги отримав 56-річний місцевий мешканець. Чоловікові надали медичну допомогу, надалі він проходитиме лікування амбулаторно. Ще один постраждалий – 20-річний працівник поліції. Чоловіка шпиталізували з травмою передпліччя та контузією.

Під час обстрілу Понятівки Дарʼївської громади рашисти влучили у приватний будинок – пошкоджено вікна й паркан. Постраждав 38-річний чоловік, який перебував у сусідній оселі. Від надання медичної допомоги він відмовився.