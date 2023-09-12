Росіяни обстріляли два села на Херсонщині: поранені три людини, серед них 20-річний поліцейський
Увечері у вівторок, 12 вересня, російська армія накрила вогнем кілька населених пунктів Херсонської області. Постраждали троє людей
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Зокрема, окупанти обстріляли село Садове. Унаслідок обстрілу поранення плеча й ноги отримав 56-річний місцевий мешканець. Чоловікові надали медичну допомогу, надалі він проходитиме лікування амбулаторно. Ще один постраждалий – 20-річний працівник поліції. Чоловіка шпиталізували з травмою передпліччя та контузією.
Під час обстрілу Понятівки Дарʼївської громади рашисти влучили у приватний будинок – пошкоджено вікна й паркан. Постраждав 38-річний чоловік, який перебував у сусідній оселі. Від надання медичної допомоги він відмовився.
- Ексзаступник міського голови Херсона Роман Головня в ефірі Еспресо розповів, що напередодні вночі ворог на катерах намагався штурмувати Херсон через річку Дніпро.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Херсонському напрямку цієї доби ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Окрім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон і Білозерка.
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